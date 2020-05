Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ se précise pour cet été !

Publié le 16 mai 2020 à 23h45 par Th.B.

Formé au club, Tanguy Kouassi se dirigerait vers un départ cet été sans même avoir signé de contrat professionnel avec le PSG. Le Milan AC serait le club le plus apte à s’attacher ses services à ce jour.

Cette saison, Tanguy Kouassi (17 ans) a effectué ses premiers pas en Ligue 1 et en Ligue des champions avec le PSG. Le défenseur central a fait ses classes au sein du centre de formation parisien, mais comme ses aînés Kingsley Coman ou encore Moussa Dembélé, Kouassi devrait quitter le PSG avant même d’avoir signé un contrat professionnel. En effet, L’Équipe révélait ces dernières heures que son départ pour le Milan AC se préciserait, une option qu’il verrait d’un bon oeil. Et d’après les dernières nouvelles publiées de l’autre côté des Alpes, le dénouement du feuilleton Kouassi ne ferait plus aucun doute.

Kouassi au Milan AC cet été ?