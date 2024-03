Mercato - PSG : Un deal à 20M€ bientôt conclu ?

Jean de Teyssière

Cet hiver, le PSG a réussi à se débarasser d'Hugo Ekitike. Après son départ avorté l'été dernier, l'ancien joueur du Stade de Reims n'avait presque pas joué de la saison. Ekitike a été prêté par le PSG à l'Eintracht Francfort, où il n'a pour le moment pas trop brillé, avec seulement 248 minutes de jouées. Dans le contrat de prêt, l'Eintracht Francfort dispose d'une option d'achat qui deviendra obligatoire en fonction d'un certain nombre de matchs joués.

L'été dernier, Hugo Ekitike devait servir de monnaie d'échange pour le PSG concernant le transfert de Randal Kolo Muani. Mais Ekitike avait refusé de partir et le PSG l'avait donc mis au placard jusqu'au prochain mercato. Hugo Ekitike a depuis rejoint l'Eitnracht Francfort, club avec lequel il ne réussit pour le moment pas une grande saison. Prêté jusqu'à la fin de la saison dans le club allemand, son avenir pourrait prendre un autre virage dans les semaines à venir.

«Il déborde d'énergie et s'est très bien entraîné cette semaine»

Dino Toppmöller, l'entraîneur de l'Eintracht Francfort a évoqué en conférence de presse l'attitude et le niveau de jeu d'Hugo Ekitike : « Il a participé à chaque séance d'entraînement au cours des trois dernières semaines. On remarque qu'il est maintenant physiquement à un autre niveau. Il déborde d'énergie et s'est très bien entraîné cette semaine. J'ai le sentiment qu'il est tellement stable physiquement qu'il peut désormais être titulaire semaine après semaine. Il s'agit bien sûr d'une question de performance, qu'il doit fournir au même titre que n'importe quel autre joueur. Il a beaucoup donné cette semaine, je le vois comme un candidat pour le onze de départ de samedi. »

Une option d'achat obligatoire bientôt activée ?