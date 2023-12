Mercato – PSG : Un crack veut imiter Messi

Jean de Teyssière

Le PSG a envie de préparer l'avenir et lorgne du côté de l'Argentine, où un jeune milieu offensif de 17 ans est en train de crever l'écran avec River Plate. Claudio Echeverri serait suivi par le PSG, tout comme Chelsea, disposé à offrir 20M€ au club argentin pour s'attacher les services de la pépite argentine. Mais le plan de carrière d'Echeverri est déjà tout tracé, lui qui veut imiter son idole, Lionel Messi, et jouer au FC Barcelone.

Le PSG va-t-il laisser filer une nouvelle pépite sud-américaine ? Le club de la capitale n'a pas réussi à convaincre Endrick et Vitor Roque, qui ont signé respectivement pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Et il pourrait bien se passer la même chose avec le milieu de terrain de 17 ans, Claudio Echeverri.

20M€ pour Echeverri ?

Selon des informations de 90min , le PSG et Chelsea seraient intéressés par la venue de Claudio Echeverry. Le milieu offensif argentin n'est âgé que de 17 ans et fait déjà des émules en Europe, lui qui fait des merveilles avec River Plate. Le club argentin serait disposé à vendre son crack à partir de 20M€.

«J'aimerais jouer pour Barcelone parce que je suis un grand fan de Messi»