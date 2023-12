Une catastrophe évitée, le PSG s’inspire de l’OL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’a pas brillé durant la phase de poules de la Ligue des champions, terminant deuxième derrière le Borussia Dortmund. Jamais le club n’avait récolté un aussi petit total de points (8) depuis l’arrivée de QSI, au point d’apparaître comme le pire deuxième de groupe cette saison sur un plan comptable. En France, seul l’Olympique Lyonnais est parvenu à se qualifier de la sorte, et ce à trois reprises.

Le PSG n’est pas passé loin de la catastrophe. Mené au score sur la pelouse du Borussia Dortmund après l’ouverture du score par Karim Adeyemi (51e), le club de la capitale a rapidement réagi par l’intermédiaire de Warren Zaïre-Emery (56e), sans parvenir ensuite à inscrire le but de la victoire qui aurait pu lui permettre de s’emparer de la tête du groupe F. L’AC Milan a de son côté donné un coup de main aux joueurs de Luis Enrique en battant Newcastle (1-2). Avec 8 petits points au compteur, empochés après ses deux victoires, deux nuls et deux défaites, le PSG apparaît tout simplement comme le plus mauvais deuxième de poule sur un plan comptable cette saison, à égalité avec Copenhague.

2011/12, le Real Madrid était trop fort

Seules vingt équipes ont réussi à obtenir leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec 8 points ou moins depuis la saison 2010-11, dont l’Olympique Lyonnais, et ce à trois reprises ! Lors de la campagne 2011/2012, le Real Madrid n’avait laissé aucune miette à ses adversaires du groupe D en réalisant un sans-faute avec six victoires. Derrière, et comme le PSG avec Milan cette année, l’OL avait assuré l’essentiel avec 8 points, à égalité avec l’Ajax Amsterdam, troisième, devançant le Dinamo Zagreb et ses six défaites. Le parcours de l’OL s’était tristement achevé en huitièmes de finale malgré un tirage clément, éliminé par l’APOEL Nicosie.

La galère du PSG confirmée par cette statistique ? https://t.co/0f5iV3TMu9 pic.twitter.com/fZlb68oxJl — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

2018/19, enchaînement de nuls après une victoire à Manchester

En 2018/2019, l’OL se retrouve avec un autre cador européen dans sa poule, à savoir Manchester City, terminant premier. Les Gones suivaient derrière avec 8 points, décrochant notamment une victoire de prestige en Angleterre lors de la première journée. La suite du parcours sera moins glorieuse, enchaînant les nuls sans aucune victoire au compteur contre les Skyblues, le Chakhtar Donetsk et Hoffenheim. Memphis Depay et ses coéquipiers chuteront en huitièmes de finale face au FC Barcelone.

2019/20, une phase de poules discrète avant le Final 8

Arrivé en cours de saison à l’OL, Rudi Garcia a emmené son équipe jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions au cours de l’épopée du club au Final 8, éliminant coup sur coup la Juventus puis Manchester City, avant de s’incliner contre le Bayern Munich. Avant la phase à élimination directe, Lyon avait fini deuxième de sa poule avec encore 8 points, devancé par Leipzig (11 points). Un groupe ouvert puisque Benfica et le Zénith Saint-Pétersbourg n’étaient pas loin derrière, à une unité de l’OL.