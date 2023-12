PSG : Mbappé fait une mystérieuse annonce

Jean de Teyssière

C'est une annonce qui en a surpris plus d'un. Quelques minutes après le coup de sifflet final entre Brighton et l'OM (1-0 pour les Anglais), le compte X de l'émission de France 2, Envoyé Spécial, a publié une vidéo dans laquelle on aperçoit la journaliste Elise Lucet en compagnie de Kylian Mbappé. La raison de sa présence dans l'émission n'est pas encore connue, mais un rendez-vous en janvier a été donné...

Kylian Mbappé est décidément plein de surprise. Le Bondynois, qui n'a toujours pas évoqué son avenir avec le PSG se retrouve dans l'émission de France 2, Envoyé Spécial . Une présence étonnante pour le capitaine de l'équipe de France qui semble vouloir garder secret les raisons de sa présence dans cette émission.

«C'est une surprise»

Dans la vidéo publiée sur le compte X d' Envoyé Spécial, Elise Lucet est en compagnie de Kylian Mbappé, dans les travées du Stade de France. « Mbappé dans Envoyé Spécial c'est pour bientôt. On ne vous dit pas pourquoi, on ne vous dit pas comment. Pas vrai on ne leur dit pas ? C'est une surprise », annonce la journaliste, soutenue par Mbappé dans sa volonté de ne pas expliquer les raisons de sa présence.

⚽🏆 On n’a pas pu garder le secret : @KMbappe dans #EnvoyéSpécial en janvier au côté d’@EliseLucet !On prépare nos plus beaux crampons pour l'occasion et on se retrouve à la rentrée.📺Pour le replay c’est ici ⏯ https://t.co/JujHnyB7By #EnvoyéSpécial pic.twitter.com/Xf2DwTMiU0 — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) December 14, 2023

Réponse en janvier