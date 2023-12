PSG : Mbappé craque et reçoit un message fort

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, en apprenant que l'AC Milan était en train de s'imposer sur la pelouse de Newcastle, le PSG, dont le nul contre le Borussia Dortmund suffisait, a décidé de ne plus prendre le risque et de conserver le score. Une décision qui a irrité Kylian Mbappé qui n'a alors pas manqué d'afficher son mécontentement en plein match. Un comportement que comprend Emmanuel Petit.

Le PSG a eu chaud. Passé proche de l'élimination après l'ouverture du score du Borussia Dortmund, le club de la capitale a finalement égalisé et s'est contenté de ce score (1-1). Et pour cause, dans l'autre rencontre, l'AC Milan s'est imposé à Newcastle (2-1). Un résultat qui permettait au Parisiens de se contenter d'un nul pour se qualifier, pour pas pour assurer la première place. Par conséquent, lorsque les Parisiens ont décidé d'arrêter de jouer, cela n'a pas plu à Kylian Mbappé.

«Je comprends sa frustration»

Et visiblement, Emmanuel Petit comprend le comportement de Kylian Mbappé. « Je comprends sa frustration. A sa place, je n’aurais pas compris non plus les directives du banc. On a vu le banc se lever et Achraf Hakimi dire à ses coéquipiers de calmer le jeu. Mbappé ne raisonne pas comme la majorité des joueurs », assure-t-il au micro de RMC .

«Il a raison !»