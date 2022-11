Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un crack snobe Campos, son contrat est dévoilé

Publié le 10 novembre 2022 à 18h30

Pierrick Levallet

À la recherche d’un nouveau défenseur central pour solidifier le secteur défensif du PSG cet hiver, Luis Campos avait Pierre Kalulu dans son viseur. Cependant, le joueur de 22 ans ne rejoindra pas la capitale. Ce jeudi, il a prolongé avec l’AC Milan jusqu’en juin 2027. Et le Français aurait eu droit à une belle revalorisation salariale.

Comme révélé par Le Parisien récemment, Luis Campos voudrait attirer un nouveau défenseur central au PSG dès cet hiver. Le conseiller football parisien continue de suivre Milan Skriniar alors que ce dernier semble se rapprocher d’une prolongation avec l’Inter, alors que son contrat expire en juin prochain. Mais Luis Campos n’a pas l’intention de renoncer à son chantier et poursuivrait donc ses recherches pour trouver ce défenseur tant convoité. Récemment, Pierre Kalulu était annoncé dans le viseur du PSG. Mais le joueur de 22 ans ne s'engagera pas dans la capitale

Official Statement: Pierre Kalulu ➡️ https://t.co/F1SNGkspln Comunicato Ufficiale: Pierre Kalulu ➡️ https://t.co/Qa5t6h9v1G#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/L35D4kDFFT — AC Milan (@acmilan) November 10, 2022

Kalulu prolonge avec l’AC Milan

Sur son compte Twitter , l'AC Milan a officialisé la prolongation de Pierre Kalulu. Dans son communiqué, le club milanais précise que le Français est désormais engagé jusqu'en juin 2027 avec les Rossoneri . Et l'espoir français aurait reçu une belle revalorisation salariale avec cette signature.

Un contrat jusqu’en 2027 et un salaire de 2M€