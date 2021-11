Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat astronomique proposé à Haaland ?

Publié le 12 novembre 2021 à 20h45 par D.M.

Le Borussia Dortmund souhaite conserver Erling Haaland et sort l'artillerie lourde pour le garder dans son effectif.

Kylian Mbappé pourrait bien changer d’air à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin avec le PSG, l’international français n’envisage pas, pour l’instant, d’étirer son bail et privilégie plutôt un départ vers le Real Madrid. Les dirigeants parisiens ne souhaitent pas être pris au dépourvu et ont activé plusieurs pistes pour sa succession. La priorité du PSG se nomme Erling Haaland comme l’a annoncé en exclusivité le 10 Sport.com le 25 août dernier. Sous contrat jusqu’en 2024, l’international norvégien attire de nombreuses formations, d’autant que sa clause libératoire fixée à 75M€ entrera en vigueur au cours de l’été 2022.

Le BVB veut conserver Haaland