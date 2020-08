Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un compatriote de Neymar sur le point d'échapper à Leonardo ?

Publié le 18 août 2020 à 7h15 par La rédaction

Avec l’arrivée d’Andrea Pirlo à sa tête, la Juventus s’apprête à faire une refonte d’effectif, et plusieurs joueurs pourraient partir, à l’image de Douglas Costa.

Après sa décevante élimination dès les huitièmes de finales de la Ligue des Champions face à l’Olympique Lyonnais, la Juventus a décidé de se séparer de Maurizio Sarri afin de débuter un nouveau projet, mené par Andrea Pirlo. L’arrivée de l’ancien milieu turinois a entraîné une refonte de l’effectif. N’entrant pas dans les plans du néo-entraîneur, Blaise Matuidi a d’ores et déjà fait ses valises pour s’envoler vers l’Inter Miami, et Douglas Costa pourrait faire de même. Leonardo aimerait attirer le compatriote de Neymar au Paris Saint-Germain, mais serait vraisemblablement sur le point de se faire doubler.

Manchester United reste à l’affût