Mercato - PSG : Au Barça, on regrette Kylian Mbappé !

Publié le 18 août 2020 à 4h00 par T.M.

Après la déroute en Ligue des Champions, l’heure est aux bilans au FC Barcelone. Et au moment de relever les erreurs de la direction actuelle, le cas Kylian Mbappé a notamment été évoqué…

Au FC Barcelone, la défaite face au Bayern Munich marque la fin d’un cycle. Alors qu’un nouveau chapitre devrait prochainement débuter en Catalogne, cela passera avant tout par un départ de Josep Maria Bartomeu afin de reconstruire sur de nouvelles bases. L’actuel président du Barça est d’ailleurs extrêmement critiqué et de nombreuses erreurs lui sont notamment reprochées. Et visiblement, du côté de la Catalogne, on n’aurait toujours pas oublié l’échec connu avec Kylian Mbappé, qui a préféré le PSG en 2017.

Dembélé plutôt que Mbappé !