Mercato - PSG : Ce club de Ligue 1 qui refuser... Mbappé et Neymar !

Publié le 17 août 2020 à 2h45 par A.M.

Interrogé sur Andy Delort, Laurent Nicollin explique qu'il préfère avoir son joueur plutôt que Kylian Mbappé et Neymar.

Entre Andy Delort et Neymar, il y a un petit passif. La saison dernière, les deux hommes s'étaient accrochés et se sont chambrés par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et Laurent Nicollin, le président de Montpellier, en a rajouté une couche en maniant l'ironie, assurant qu'il préférait avoir dans son équipe Andy Delort plutôt que Kylian Mbappé ou Neymar.

Nicollin préfère Delort à Neymar et Mbappé