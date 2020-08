Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel en rajoute une couche sur le mercato !

Publié le 17 août 2020 à 2h00 par A.M.

Invité à commenter la suite du mercato de l'ASSE, Claude Puel confirme qu'il souhaite au moins deux renforts.

« Les joueurs n'avaient jamais connu un truc pareil mais le groupe a été super. Il y a eu de bonnes choses dans le jeun tout le monde s'est remis en question et j'ai trouvé qu'il y avait un allant. J’ai près de quarante joueurs pro, ce qui est dingue dans le management. Quand on va se rapprocher de la compétition, je vais devoir resserrer le groupe (autour de 25) et j’espère qu’on restera soudés . » Il y a quelques jours, Claude Puel évoquait sa volonté de dégraisser son effectif, mais cela ne l'empêche pas de continuer à espérer quelques renforts.

Puel dévoile les grandes lignes du mercato