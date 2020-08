Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel envoie un message très clair à sa direction !

Publié le 13 août 2020 à 3h15 par A.M.

Invité à commenter le recrutement de l'ASSE, Claude Puel ne cache pas ses ambitions et se montre très clair concernant la suite des événements.

Déjà très actif sur le marché, l'AS Saint-Etienne va désormais passer au dégraissage de son effectif. Dans les colonnes de L'Equipe , Claude Puel annonce qu'il entend toutefois conserver Denis Bouanga et Wesley Fofana : « Perdre (Denis) Bouanga et (Wesley) Fofana serait contre-productif, on doit avoir de l’ambition même dans la reconstruction car on se sent très compétitifs ». En revanche, Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco, Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz sont tous poussés vers la sortie.

Puel sait ce qu'il veut