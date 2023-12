Mercato - PSG : Un come-back improbable est évoqué !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur du PSG, Mathieu Bodmer avait finalement été rapidement poussé vers la sortie peu de temps après le rachat du club francilien par le Qatar. Et alors qu'il connait aujourd'hui un grand succès en tant que directeur sportif du Havre, l'ancien milieu de terrain n'exclut pas de revenir un jour au PSG en tant que dirigeant et rappelle son amour de la capitale.

Entre 2010 et 2013, Mathieu Bodmer a porté les couleurs du PSG où il disposait d'un temps de jeu assez conséquent avant d'être finalement peu à peu poussé au départ. En effet, avec le rachat du club francilien par le Qatar en 2011, Bodmer a dû affronter une concurrence grandissante au milieu de terrain et s'est donc retrouvé sur la touche, étant même prêté pendant six mois par le PSG du côté de l'ASSE entre janvier et juin 2013. Et à l'occasion de ses grandes retrouvailles avec son club de coeur samedi soir en Ligue 1, Bodmer a fait plusieurs annonces.

Il flambe avant son transfert, le PSG va adorer https://t.co/kqd1vtZi4K pic.twitter.com/F3Hn0rKcDw — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

Bodmer et le PSG, une histoire d'amour

Dans un entretien accordé à Paris-Normandie , le directeur sportif havrais, qui n'a pas oublié ses années au PSG, a d'abord rappelé tout sons amour envers le club de la capitale : « C’est LE club particulier pour moi. J’ai vécu de bons moments dans tous les clubs où je suis passé, mais le PSG est le club dont mon père était fan, celui dont je suis fan depuis tout petit. J’ai dû rater, allez, je vais être large, trois matches en 30 ans du PSG. Donc oui, c’est toujours un match particulier pour moi », indique Mathieu Bodmer, qui s'est ensuite prononcé sur la possibilité de revenir un jour au PSG en tant que directeur sportif à la place de Luis Campos.

« Revenir au PSG, on verra bien après… »