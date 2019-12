Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Un changement de cap du clan Icardi ?

Publié le 24 décembre 2019 à 7h00 par A.C.

Depuis l’arrivée de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain cet été, le discours de son entourage commence à évoluer.

Certains lèveraient dès maintenant l’option d’achat dans le contrat de Mauro Icardi pour le garder au Paris Saint-Germain. Interrogé sur ce sujet, Leonardo a toutefois laissé entendre qu’il souhaite patienter, avant de décider si verser ou non les 70M€ que réclame l’Inter. Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Plusieurs sources ont en effet assuré depuis cet été que le PSG n’était pas du tout une priorité pour l’Argentin, qui préférait rejoindre la Juventus. Une piste pas totalement écartée, puisque tout récemment, en Italie on a une nouvelle fois évoqué une possible arrivée d’Icardi à Turin, au terme de son prêt au PSG.

« Un départ à la Juve ? Non, non. Le présent de Mauro Icardi est à Paris »