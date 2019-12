Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite qui affole les cadors européens !

Publié le 24 décembre 2019 à 6h00 par T.M.

Les pépites sont rares à emerger du centre de formation de l’OM et alors qu’Isaac Lihadji semble promis à un grand avenir, celui-ci pourrait s’écrire loin de la Canebière.

En France, l’OM est loin d’avoir l’un des meilleurs centres de formation. Toutefois, une belle génération pointe actuellement le bout de son nez et tous les regards sont actuellement tournés vers Isaac Lihadji. A 17 ans, le virevoltant ailier a tout pour être l’un des chouchous du Vélodrome, mais encore faut-il qu’il joue. Actuellement, André Villas-Boas refuse de faire appel à Lihadji en raison de sa situation contractuelle indécise. En effet, Andoni Zubizarreta et le clan du Marseillais n’arrivent pas à trouver d’accord pour la signature d’un premier contrat pro. Et cela n’aurait pas échapé aux grosses écuries du Vieux Continent.

L’Europe est à l’affût !

L’OM peut craindre le pire pour Isaac Lihadji. En effet, c’est loin de la Canebière que son avenir pourrait s’écrire. De nombreuses écuries ne ratent pas une miette de ce qui se passe pour Lihadji. En Ligue 1, le LOSC guetterait ainsi cette opportunité, mais l’attaquant de l’OM pourrait viser encore plus haut puisque le FC Barcelone, la Juventus, le Borussia Dortmund ou encore Tottenham pourraient aussi sauter sur cette grosse occasion avec Lihadji.