Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant est attendu à Paris !

Publié le 4 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Ayant réalisé une très belle saison en prêt au Sporting Portugal, Pablo Sarabia va bel et bien retrouver le PSG cet été.

Alors que la concurrence était rude au PSG en attaque, Pablo Sarabia s’est exilé au Sporting Portugal l’été dernier. Prêté sans option d’achat à Lisbonne, l’attaquant espagnol a réalisé une très belle saison. La question de son avenir s’est alors posée. Alors que le Sporting aurait bien aimé conserver Sarabia, un accord avec le PSG semblait impossible à trouver. Et finalement, c'est confirmé, l’ancien du FC Séville devrait revenir dans la capitale française.

Sarabia ne restera pas au Sporting !