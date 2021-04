Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord déjà trouvé pour l’avenir de Mbappé ? La réponse !

Publié le 15 avril 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG entend prolonger le contrat de Kylian Mbappé, aucun accord n’aurait encore été trouvé entre les deux parties.

Si l’avenir de Neymar est désormais scellé avec une prolongation imminente jusqu’en 2026 avec une année supplémentaire en option comme le10sport.com vous l’a annoncé, la donne est bien différente pour Kylian Mbappé. En effet, lui-aussi en fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français est pour l’heure en plein doute quant à son avenir au PSG et ne voudrait pas signer un contrat longue durée pour garder la mainmise sur son avenir. Et pour l’heure, la situation serait encore très loin de se débloquer dans le feuilleton Kylian Mbappé, et ce dans un contexte où il est annoncé dans le viseur du Real Madrid.

Les pourparlers se poursuivent…