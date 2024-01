Mercato - PSG : Transfert imminent, la réponse va tomber ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs semaines que le cas Moscardo suscite des tensions entre les dirigeants du PSG et ceux du Corinthians. Et pour cause, alors que le transfert du milieu de terrain brésilien semblait acté, des soucis à la visite médicale ont retardé la signature, au point que le dossier pourrait capoter. La réponse définitive est attendue dans la semaine.

Après avoir obtenu la signature de Lucas Beraldo, le PSG pensait annoncer dans la foulée celle de son compatriote Gabriel Moscardo. Mais la visite médicale du milieu de terrain du Corinthians a révélé un problème au pied qui nécessite une opération qui le tiendra éloigné des terrains pendant trois mois. Par conséquent, les dirigeants du PSG ont tenté de revoir les conditions de l'accord, ce qui n'a plu à leurs homologues brésiliens, Augusto Melo en tête. Le nouveau président du Corinthians a effectivement fixé un ultimatum aux Parisiens.

Semaine décisive pour le transfert de Moscardo

Un ultimatum qui prend fin cette semaine. Par conséquent, selon les informations de Globo Esporte , le feuilleton Moscardo va connaître son dénouement dans les prochains jours. Le verdict définitif sera rendu et visiblement rien n'est exclu alors que le PSG et le Corinthians avaient un accord pour un transfert estimé à 22M€, bonus compris.

Aucune option n'est exclue ?