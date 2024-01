Mercato - OM : Deux transferts sont attendus, c’est la douche froide

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM accélère son recrutement. Après Jean Onana et Ulisses Garcia, le club marseillais aurait trouvé un accord avec Faris Moumbagna. Le joueur camerounais pourrait signer son contrat dès ce mercredi. Une arrivée, qui complique la tâche de Vitinha. En manque de temps de jeu, le Portugais ne sera pas retenu, cet hiver, en cas d'offre satisfaisante.

Gennaro Gattuso réclamait des renforts, il est servi. Après Jean Onana, Pablo Longoria aurait passé la seconde. En quête d'un latéral gauche, le président de l'OM a jeté son dévolu sur Ulisses Garcia. Le joueur arrivé en provenance des Young Boys Berne devrait être rejoint par un attaquant ce mercredi.

Un nouveau renfort offensif va débarquer

Actuellement en Côte d'Ivoire avec sa sélection du Cameroun, Faris Moumbagna, qui a débuté la saison en Norvège, aurait donné son accord pour s'engager avec l'OM. L'attaquant de 23 ans devrait parapher, ce mercredi, un contrat de quatre ans et demi avec le club marseillais. Moumbagna pourrait entrer directement en concurrence avec Vitinha, dont l'avenir apparaît de plus en plus incertain.

La porte est ouverte pour deux joueurs