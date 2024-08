Mercato - PSG : Transfert à 5M€, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'objectif principal du PSG d'ici vendredi soir sera de dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs jugés indésirables. Le transfert de Manuel Ugarte semble être le seul très bien engagé jusque-là, mais les Parisiens seraient finalement proches de trouver un accord pour un transfert surprise. En effet, Ismaël Gharbi devrait rejoindre Braga sous la forme d'un transfert sec dont le montant est estimé à 5M€, hors bonus.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a déboursé 170M€ pour renforcer son effectif avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. En revanche dans le sens des départs, le club de la capitale n'a bouclé qu'un seul transfert sec, celui de Noha Lemina à Annecy. Pour le reste, il a plusieurs départs libres (Mbappé, Navas, Kurzawa, Rico et Letellier) et surtout des prêts avec Renato Sanches (Benfica), Cher Ndour (Besiktas), Lucas Lavallée (Aubagne), Ilyes Housni (Le Havre), Gabriel Moscardo (Reims) et Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen).

Gharbi vers Braga pour 5M€ ?

Le PSG souhaite donc logiquement trouver une solution pour vendre plusieurs joueurs. Et alors que le transfert de Manuel Ugarte à Manchester United est en excellente voie, un autre beaucoup moins attendu pourrait se boucler d'ici vendredi soir. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les discussions sont très avancées pour un transfert d'Ismaël Gharbi vers Braga. L'opération semble très bien engagée et d'après le journaliste de France Football, Nabil Djellit, le montant du transfert serait fixé à 5M€ hors bonus.

Le PSG veut toujours dégraisser massivement

Une jolie vente pour le PSG qui ne comptait plus sur son jeune milieu offensif formé au sein du club. Mais le club de la capitale n'a pas l'intention d'en rester là puisque plusieurs joueurs sont également poussés au départ à l'image de Juan Bernat, Carlos Soler, Colin Dagba, Ayman Kari ou encore Milan Skriniar. Les dernières heures du mercato s'annoncent brûlantes au PSG.