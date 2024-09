Mercato - PSG : «Trahi», Mbappé lâche une bombe après avoir signé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2022, alors qu’on pensait que Kylian Mbappé allait quitter le PSG pour signer libre au Real Madrid, le Français avait surpris tout le monde en prolongeant avec le club de la capitale. Pour le convaincre de signer ce nouveau contrat, le Qatar avait alors fait de nombreuses promesses à Mbappé. Celles-ci n’ayant pas été tenues, celui qui était encore joueur du Real Madrid n’aurait alors pas hésité à réclamer son départ, peu de temps donc après avoir prolongé.

Si Kylian Mbappé s’est donc engagé librement au Real Madrid cet été, ce scénario aurait déjà dû se produire il y a 2 ans. En effet, en 2022, tout le monde s’attendait à voir le Français partir au terme de son contrat pour rejoindre la Casa Blanca. Un rebondissement de dernière minute a finalement eu lieu avec la prolongation de Mbappé. Il faut dire que le Qatar avait fait un énorme forcing pour retenir sa star, lui faisant au passe d’énormes et nombreuses promesses.

Mbappé veut partir après avoir prolongé au PSG

Comme le rappelle L’Equipe, le PSG avait alors promis à Kylian Mbappé les arrivées de Bernardo Silva et Robert Lewandowski. Deux joueurs qui se sont finalement pas venus. Le quotidien sportif fait alors savoir que le Français se serait alors senti « trahi » et c’est alors que quelques semaines seulement après la prolongation de Mbappé, l’entourage du Français a réclamé à la direction du PSG a partir avant la fin du mercato estival 2022. Le désormais joueur du Real Madrid aurait alors été plus qu’en colère contre sa direction et son absence face à Clermont lors de la 1ère journée de Ligue 1 prend tout son sens. Kylian Mbappé avait besoin de temps pour réfléchir sur sa situation. Des sources parlent d’un « épisode difficile mentalement ».

Des offres du Real Madrid et de Liverpool

C’est une véritable bombe qui aurait alors secoué le PSG avec cette demande de Kylian Mbappé. L’Equipe fait alors savoir qu’en réponse, le club de la capitale n’aurait pas fermé la porte à un départ, mais à certaines conditions. Le Français devait alors ramené des offres de transferts. Ce qu’il a fait avec une proposition du Real Madrid, club auquel le PSG ne voulait pas vendre son joueur, ainsi qu’une proposition de Liverpool de l’ordre de 200M€.