Mercato - PSG : «Trahi», il veut quitter Paris

Ne pouvant pas conserver Ronaldinho pour des raisons économiques, le PSG avait alors vendu le Brésilien au FC Barcelone en 2003. Un transfert qui avait déclenché la colère de Vahid Halilhodzic, entraîneur du club de la capitale à l’époque. Et voilà que suite à ce départ de Ronaldinho, le technicien souhaitait d’ailleurs claquer la porte du PSG.

En 2001, Ronaldinho faisait le grand saut vers le football européen. Alors que le Brésilien évoluait auparavant au Grêmio Porto Alegre, il a posé ses valises à Paris, s’engageant ainsi avec le PSG. Il y restera alors jusqu’en 2003 et son transfert vers le FC Barcelone. Une vente estimée alors à 32M€ qui a permis au club de la capitale de respirer un peu mieux au milieu d’une grosse crise financière. Malgré ces raisons qui ont poussé le PSG à se séparer de Ronaldinho, Vahid Halilhodzic l’a eu en travers de la gorge…

« Je voulais même quitter le PSG car je me suis senti trahi »

Pour Eurosport, Vahid Halilhodzic a évoqué ce départ de Ronaldinho du PSG en 2003. Un départ qui aurait d’ailleurs pu entraîner le sien du club de la capitale comme il l’a fait savoir : « Moi, au départ, on m'avait promis qu'il resterait. J'avais eu une discussion de trois heures, dans les locaux de Canal+, avec Ronnie. Lui voulait rester encore un an, mais sa famille, son frère et son agent faisaient tout pour qu'il parte ailleurs. A ce moment-là, je voulais même quitter le PSG car je me suis senti trahi ».

« La DNCG aurait pu rétrograder le PSG en L2 si on le gardait »

« Le président Francis Graille voulait le vendre car la situation financière était catastrophique. Les dirigeants m'ont montré le contrat annexe de Ronnie. Ils ne pouvaient pas supporter cette charge économique et à l'époque la DNCG aurait pu rétrograder le PSG en L2 si on le gardait », a également expliqué l’ancien entraîneur du PSG concernant les raisons de cette vente de Ronaldinho au FC Barcelone.