Mercato - PSG : Tout se met en place pour Adrien Rabiot

Publié le 15 octobre 2022 à 15h30

Axel Cornic

En fin de contrat, Adrien Rabiot pourrait faire son grand retour en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain, son club formateur qu’il avait quitté en mauvais termes en 2019. Du côté de la Juventus on aimerait toutefois le convaincre de prolonger, alors qu’un nouveau front pourrait bientôt s’ouvrir dans ce dossier, avec la Premier League.

Au cours du projet QSI, peu de purs produits du centre de formation se sont affirmé en équipe première. On peut signaler surtout Presnel Kimpembe, qui est toujours au club et qui a plusieurs fois porté le brassard de capitaine. L'autre titi parisien à s’être imposé sur la longueur au PSG, n’est autre qu’Adrien Rabiot. Ce dernier est toutefois parti dans des circonstances assez particulières en 2019, refusant de prolonger son contrat.

Rabiot, l’un des plus gros salaires de la Juve

Ce scénario pourrait se répéter à la Juventus, que le milieu avait rejoint à la fin de son aventure parisienne. Plusieurs sources en Italie assurent qu’Adrien Rabiot se dirigerait tout droit vers un départ à la fin de la saison, notamment à cause d’un salaire et des demandes très élevées. A noter qu’il est actuellement l’un des joueurs les mieux payés de la Juve avec 7M€ par an, soit autant que Dusan Vlahovic et juste derrière Paul Pogba, qui émarge à 8M€ par an.

On lui propose entre 5 et 6M€ pour prolonger

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , des négociations auraient débuté entre la Juventus et le clan Rabiot, afin d’éventuellement trouver un terrain d’entente. Le milieu international aurait demandé une revalorisation salariale, mais pour le moment les Bianconeri voudraient surtout baisser leurs dépenses. C’est donc un salaire de 5 ou 6M€ qui serait actuellement en discussion, ce qui ne semble pas du tout convaincre Adrien Rabiot.

