Mercato - PSG : Thomas Tuchel s'enflamme pour l'arrivée de Florenzi !

Publié le 12 septembre 2020 à 17h45 par A.D.

Ce vendredi, le PSG a annoncé l'arrivée d'Alessandro Florenzi pour pallier le départ de Thomas Meunier. Interrogé en conférence de presse sur son nouvel arrière droit, Thomas Tuchel a fait part de son immense plaisir de le voir intégrer l'effectif parisien.

Le PSG a trouvé le successeur de Thomas Meunier, et il se nomme Alessandro Florenzi. Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé l'arrivée, en prêt avec option d'achat, de l'arrière droit italien. Présent en conférence de presse d'avant-match (PSG-OM ce dimanche) ce samedi après-midi, Thomas Tuchel s'est enflammé pour ce recrutement et n'a pas tari d'éloges à l'égard de son nouveau protégé, Alessandro Florenzi.

«On veut voir le meilleur Florenzi possible à Paris»