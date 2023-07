Mercato - PSG : Surprise, il remet les compteurs à zéro

Thomas Bourseau

Luis Enrique a officiellement été présenté comme le nouvel entraîneur du PSG. Et il se trouve que l’Espagnol a de gros projets avec Paris et compte inclure tout le monde. Explications.

Depuis quelques semaines, le mercato du PSG a été lancé. Lionel Messi, Sergio Ramos et Eric Junior Dina Ebimbe ont déjà quitté le club. Comme le10sport.com vous l’a confié en mai dernier, le comité de direction du Paris Saint-Germain compte se séparer de deux joueurs en particulier, à savoir Carlos Soler et Renato Sanches.

Une vague de départs au PSG ?

Mais ce n’est pas tout. Leandro Paredes n’est plus le bienvenu et pourrait, après un prêt d’une saison à la Juventus, s’engager en faveur de Galatasaray où Mauro Icardi a effectué son prêt, lui aussi annoncé sur le départ et placé dans le loft de joueurs indésirables de Luis Campos. Néanmoins, le conseiller football du PSG devra avoir l’aval de Luis Enrique qui a annoncé compter sur tout le monde.

Luis Enrique l’annonce, il compte sur tous les joueurs