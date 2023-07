Lâché par le PSG, il influence ce gros transfert

Alexis Brunet

Cela fait quelques semaines que la presse est unanime, Manuel Ugarte se serait engagé avec le PSG. Avec l'arrivée de Luis Enrique, son recrutement pourrait être annoncé prochainement. Paris a donc gagné une bataille, car l'Uruguayen était courtisé par plusieurs formations. Un ancien Parisien a d'ailleurs aidé le milieu de terrain à faire son choix.

Pour l'instant le PSG n'a annoncé aucun renfort pour la saison prochaine. Cela est normal, car le club de la capitale attendait de se séparer de Christophe Galtier et de nommer Luis Enrique, pour communiquer à ce sujet. En vérité, Luis Campos aurait déjà bouclé six transferts, pour renforcer l'équipe parisienne.

Manuel Ugarte, transfert le plus cher du PSG cet été

Pour déjà six arrivées, le PSG n'a déboursé qu'un peu moins de 130M€. Presque la moitié de cette somme a été dédiée à Manuel Ugarte. Le milieu de terrain du Sporting Portugal se serait engagé pour pas moins de 60M€ avec Paris. Il est donc pour l'instant la recrue la plus chère de l'été, devant les 45M€ déboursés pour attirer Lucas Hernandez. Le club de la capitale a dû faire face à la concurrence de nombreux autres clubs, intéressés par la hargne et l'abattage du joueur. L'officialisation de son transfert ne devrait pas tarder.

Mbappé - PSG : Il annonce en direct la fin du feuilleton ! https://t.co/TSF1ULsX36 pic.twitter.com/B49q9xiQZ4 — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

Ugarte a parlé à Pablo Sarabia