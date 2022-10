Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone met les choses au point pour João Félix

Publié le 22 octobre 2022 à 22h00

Pierrick Levallet

Alors que Kylian Mbappé serait remonté contre la direction du PSG, son avenir ne serait plus aussi certain qu’avant dans la capitale. Ayant conscience de la situation, Luis Campos se serait mis en quête d’un successeur à l’attaquant de 23 ans et aurait donc coché le nom de João Félix. Diego Simeone s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet ce samedi en conférence de presse.

Malgré sa prolongation jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé ne serait plus certain de vouloir rester aussi longtemps au PSG. L’international tricolore serait lassé par plusieurs choses en interne. Ainsi, certaines rumeurs annonçaient ses velléités de départ il y a quelques jours déjà. Si Kylian Mbappé a rapidement démenti l’information, Luis Campos se tiendrait prêt à toutes les éventualités. Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG aurait commencé ses recherches pour trouver un successeur au champion du monde 2018. Et il l’aurait peut-être trouvé à Madrid.

João Félix vit un calvaire, le PSG pour le sauver ?

D’après la presse espagnole, João Félix en aurait ras-le-bol de la situation qu’il traverse à l’Atlético de Madrid. Le Portugais ne totalise que 27 minutes sur l’ensemble des quatre dernières rencontres en championnat. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 22 ans ne voudrait plus évoluer chez les Colchoneros . Jorge Mendes lui chercherait alors une porte de sortie et aurait donc proposé ses services au PSG et à Luis Campos. João Félix pourrait ainsi devenir le successeur de Kylian Mbappé. Il faudra néanmoins convaincre l’Atlético de Madrid pour un éventuel transfert de l’international portugais.

«Il s'entraîne avec une bonne énergie et de bonnes sensations pour quand ce sera son tour»