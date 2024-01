Mercato - PSG : Révolution à Paris, Al-Khelaïfi jubile

Pierrick Levallet

Après avoir mené un recrutement basé sur les stars, le PSG a radicalement changé de direction sur le mercato. Le club de la capitale se tourne désormais vers des joueurs jeunes et français dans la mesure du possible. Le pensionnaire de la Ligue 1 souhaite préparer l’avenir de la meilleure des manières et s’est même attaché les services de Luis Campos pour mener cette mission à bien. Luis Enrique, lui, est chargé de gérer le vestiaire. Et Nasser Al-Khelaïfi se dit heureux d’avoir lancé ce nouveau projet au PSG.

«On construit une équipe jeune, forte, française»

« On a essayé beaucoup de chose durant 11-12 ans. Ça a marché, ça n’a pas marché. On a fait beaucoup de bonnes choses et des erreurs. C’est le foot. Mais aujourd’hui, cette saison, on construit une équipe jeune, forte, française. C’était très important. On croit au long terme. On n’est pas pressé du tout. On a un coach fantastique. Je veux prendre du plaisir en regardant mon équipe » a expliqué le président du PSG au micro de RMC .

«On a un des meilleurs clubs au monde»