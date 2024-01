Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche une révélation sur l'avenir de Luis Enrique

Pierrick Levallet

Les premiers mois de Luis Enrique au PSG se sont révélés plutôt mitigés. Arrivé l'été dernier, le technicien espagnol est notamment passé tout proche d'une élimination dès les phases de poule de la Ligue des champions. Mais Nasser Al-Khelaïfi a avoué que même un tel scénario n'aurait pas scellé le sort de l'ancien sélectionneur de l'Espagne.

L’été dernier, le PSG a mené un grand changement dans son vestiaire. Ereinté par sa première année dans la capitale, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont fait venir Luis Enrique. L’ancien technicien du FC Barcelone était libre depuis son départ de la sélection espagnole.

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid prépare un été légendaire https://t.co/SQbxB7CXy3 pic.twitter.com/f2QNpRcXwW — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Luis Enrique «va rester»

Les premiers mois de Luis Enrique sont néanmoins mitigés. Le PSG a eu un peu de mal à retrouver sa place de leader de la Ligue 1 en début de saison. Et en Ligue des champions, la formation parisienne est passée tout proche d’une élimination dès les phases de poule. Nasser Al-Khelaïfi a néanmoins affirmé qu’un tel scénario n’aurait pas scellé le sort de Luis Enrique.

«Luis Enrique est le meilleur entraîneur au monde»