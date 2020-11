Foot - Mercato - Juventus

Mercato : PSG, Real Madrid… Où voulez-vous voir Cristiano Ronaldo la saison prochaine ?

Publié le 23 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait quitter l’Italie dès l’été prochain. Mais où pourrait rebondir la star portugaise ? C’est notre sondage du jour !

Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo refait parler de lui dans la rubrique mercato. L’international portugais reste l’un des meilleurs joueurs de la planète du haut de ses 35 ans mais pourrait malgré tout quitter Turin l’été prochain, à une année de la fin de son bail. La Juve s’interrogerait en effet concernant l’avenir de l’attaquant, qui dispose d’un salaire colossal qui devient compliqué à supporter en ces temps difficiles. Interrogé sur le sujet, Fabio Paratici a pourtant indiqué dimanche ne pas vouloir se séparer de Cristiano Ronaldo à la fin de la saison. « Si Cristiano Ronaldo quittera la Juventus l’été prochain ? Je peux vous rassurer à propos de l’avenir de Cristiano Ronaldo qu'il est ici à la Juventus. Nous ne prêtons pas beaucoup attention aux rumeurs de transfert, il y a beaucoup de nouvelles chaque jour », confiait le coordinateur technique turinois à DAZN , démentant ainsi les dernières révélations de la presse étrangère.

Quel club pour Cristiano Ronaldo ?