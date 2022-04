Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination d'Haaland se précise !

Publié le 10 avril 2022 à 17h10 par La rédaction

Suivi par plusieurs cadors européens, Erling Haaland n’aurait plus que deux prétendants en course : le Real Madrid et Manchester City. Tout comme le FC Barcelone, le PSG serait distancé.

Le feuilleton Haaland va agiter l’été. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’international norvégien est la priorité numéro une du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, Paris n’est pas seul sur le dossier puisque le Real Madrid, Manchester City et le FC Barcelone sont aussi positionnés. Mais à l’heure actuelle, deux équipes auraient pris le large.

Un match à deux entre le Real Madrid et Manchester City