Mercato - PSG : Real, Juve... Pogba aurait choisi son prochain club !

Alors qu'il souhaite quitter Manchester United, Paul Pogba souhaiterait à tout prix retourner à la Juventus au cours du prochain mercato estival.

Son frère l'avait confirmé il y a quelques semaines, Paul Pogba n'a pas l'intention de s'éterniser à Manchester United. De retour du côté d'Old Trafford en 2016, l'international français n'est pas parvenu à relancer le club anglais. Après des relations compliquées avec José Mourinho l'empêchant de se libérer totalement sous le maillot rouge, c'est désormais ses pépins physiques qui lui compliquent la vie. Paul Pogba souhaiterait donc changer d'air, et il ne manquerait pas de prétendants. Le PSG, la Juventus ou encore le Real Madrid seraient sur ses traces, et le Français aurait déjà tranché.

Sur Twitter , Nicolo Schira a révélé que Paul Pogba pourrait toujours quitter Manchester United cet été même si le club anglais décidait de prolonger son contrat comme une clause le lui permet. Et à en croire le journaliste italien, le milieu de terrain voudrait absolument retourner à la Juventus en cas de départ. Leonardo aurait donc peu de chance de mettre la main sur Paul Pogba.

