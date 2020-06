Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prêt à contrarier Leonardo ?

Publié le 28 juin 2020 à 0h45 par A.C.

Mino Raiola, agent d’Alessio Romagnoli et de Gianluigi Donnarumma, pourrait bien pousser Leonardo à revoir ses plans.

C’est fait. Si Thiago Silva portera encore le maillot du Paris Saint-Germain jusqu’à la fin du mois d’aout, il va bel et bien quitter le club. Leonardo lui cherche donc un successeur et, selon nos informations, il suit notamment Alessio Romagnoli, capitaine du Milan AC. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, Romagnoli est sous contrat jusqu’en 2022. Il semblait ne pas vouloir prolonger, mais la presse italienne parle d’un changement de cap depuis quelques semaines, notamment avec le nouveau projet présenté par les propriétaires.

Le Milan AC souhaite convaincre Raiola