Mercato - PSG : Leonardo commence à y voir plus clair pour la succession de Meunier !

Publié le 27 juin 2020 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 27 juin 2020 à 20h55

Alors que Thomas Meunier a quitté le PSG cette semaine pour s’engager en faveur du Borussia Dortmund, le club de la capitale se retrouve face à un chantier de taille : celui de devoir recruter un nouveau titulaire pour le flanc droit de sa défense. Un projet délicat dans ce mercato perturbé par la crise financière découlant de la COVID-19 qui n’effraie pas Leonardo, ce dernier ayant déjà plusieurs pistes en tête.

La nouvelle a été officialisée cette semaine par le joueur lui-même et son nouveau club : Thomas Meunier évoluera au Borussia Dortmund la saison prochaine. L’international belge quitte donc le PSG après quatre saisons dans la capitale française où, après de bons débuts, il aura peiné à réellement briller par la suite. Mais en plus de laisser Thomas Tuchel dans l’embarras avec le seul Colin Dagba comme latéral droit de formation pour la fin de saison 2019/2020, qui se clôturera en août prochain avec le Final 8 de la Ligue des Champions, Leonardo devra désormais s’atteler à la lourde tâche de recruter un nouveau joueur capable d’évoluer sur le flanc droit de la défense parisienne. Si débusquer un élément meilleur que Thomas Meunier n’est pas ce qu’il y a de plus délicat sur le papier, il n’empêche que la tâche du directeur sportif du PSG s’annonce délicate au cours de cet été qui sera indéniablement frappé par l’impact économique de la pandémie de COVID-19. Ainsi, Leonardo devra flairer une bonne opportunité sportive ne présentant pas un coût économique exorbitant pour renforcer d’autres secteurs clés, à commencer par l’entrejeu où il a fait de l’onéreux Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité comme nous vous l’avons révélé. Mais fort heureusement pour les pensionnaires du Parc des Princes, le dirigeant brésilien de l’écurie parisienne a déjà plusieurs options en tête dans cette optique.

Timothy Castagne ouvre la porte au PSG !

L’un des noms étudiés par le PSG pour remplacer Thomas Meunier est un autre international belge : Timothy Castagne, latéral droit de 24 ans évoluant à l’Atalanta Bergame. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 12 mai dernier, Leonardo a coché le nom du natif d’Arlon, mais il n’est cependant pas le seul à avoir été séduit par son profil dans la mesure où le Tottenham de José Mourinho est également présent dans la course à sa signature. Un match entre les Parisiens et les Spurs s’organise donc en coulisses, et cela n’est pas pour déplaire au principal intéressé ! En effet, dans un entretien accordé au journal belge La Dernière Heure , Timothy Castagne n’a pas caché être touché par cet intérêt du PSG et de Tottenham à son égard en leur ouvrant grand la porte. « Si ça me rend fier d'être sur la liste du PSG et de Tottenham ? Bien sûr. C’est la preuve que le travail paie. Je ne veux pas m’arrêter à un simple intérêt. J’en veux plus. Si en tant que fan d'Arsenal je pourrais jouer à Tottenham ? J’étais surtout fan à l’époque de Thierry Henry, etc. J’ai un peu décroché. Puis, soyons honnêtes, tu ne peux pas dire non à Tottenham ou au PSG », a-t-il confié. Reste maintenant à savoir laquelle des deux écuries parviendra à arracher le Belge à l’Atalanta Bergame dans les prochaines semaines.

L’option Hamari Traoré accessible, Adam Marusic dans le viseur