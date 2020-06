Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une manœuvre inattendue de Leonardo pour remplacer Meunier ?

Publié le 26 juin 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que Thomas Meunier s’est officiellement engagé avec le Borussia Dortmund jeudi, le PSG convoiterait toujours Hamari Traoré et Adam Marusic pour le remplacer. Et Leonardo pourrait même tenter de prendre les deux...

C’était dans l’air, c’est maintenant officiel : Thomas Meunier a quitté le PSG pour rejoindre le Borussia Dortmund. Avec le départ de l’international Belge, la question de sa succession se pose plus que jamais. Dans ce dossier, Leonardo aurait d’ailleurs plusieurs idées en tête. Le directeur sportif parisien penserait toujours à Adam Marusic (Lazio Rome) et Hamari Traoré (Stade Rennais). Pour le moment, le Brésilien a pris la température dans ces deux dossiers. Et même si le PSG va devoir composer avec un budget limité durant le mercato, des surprises ne seraient pas à exclure, notamment en ce qui concerne le poste de latéral droit.

Marusic ou Traoré, Leonardo veut les deux