Mercato - PSG : Pour répondre à Mbappé, le Qatar prépare un transfert colossal

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain devrait changer l saison prochaine, avec Kylian Mbappé qui a réclamé le recrutement d’un véritable numéro 9 au Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, les dirigeants parisiens auraient trouvé leur objectif en Serie A, puisque des contacts auraient eu lieu avec Dušan Vlahović, star de la Juventus.

Ces derniers mois, les envies de départ de Kylian Mbappé ont refait surface avec plusieurs désaccords évoqués avec le PSG, notamment sur le dernier mercato. La star française aurait en effet aimé voir un attaquant de pointe débarquer et des nombreuses sources ont notamment parlé de Robert Lewandowski... qui a finalement filé au FC Barcelone.

Vlahović, la nouvelle cible du PSG

Pour se rattraper, le PSG multiplierait les pistes et aurait vraisemblablement trouvé son bonheur en Serie A. Tuttosport explique en effet que Dušan Vlahović serait une cible sérieuse du club parisien, qui aurait récemment approché son entourage pour se renseigner au sujet de son avenir.

La situation à la Juve pourrait aider

Recruté pour plus de 80M€ en 2022, le Serbe semble être dans le flou concernant son avenir. La Juventus pourrait en effet être la cible de lourdes sanctions de la part de la Serie A, mais également de l’UEFA. On parle notamment d’une relégation et une exclusion des compétitions européennes, qui déclencheraient un véritable exode.