Transferts : Il annonce la couleur au RC Lens pour le mercato

Thibault Morlain

Ancien directeur sportif du RC Lens, Florent Ghisolfi a fait ses valises pour rejoindre le projet de l’OGC Nice. Désormais chez les Aiglons, il a pour mission de mener le projet vers les sommets. Et s’il allait piocher pour cela chez les Sang et Or ? Alors que certaines rumeurs sont apparues à propos de cibles de Ghisolfi à Lens, il a mis les choses au point à ce sujet.

Dernièrement, le RC Lens a perdu gros avec le départ de son directeur sportif, Florent Ghisolfi. A l’origine du projet actuel des Sang et Or, il a décidé de s’envoler pour le projet INEOS à l’OGC Nice. Désormais aux commandes chez les Aiglons, on attend de voir à quoi ressemblera son recrutement. Forcément, des rumeurs ont rapidement évoqué des intérêts du côté du RC Lens, comme pour Seko Fofana.

Mercato : Le RC Lens provoque un premier transfert… à l’ASSE ! https://t.co/8NKovs2D2I pic.twitter.com/65hi8Z9JEw — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

« Ce n'est pas mon objectif premier »

Florent Ghisolfi va-t-il alors piller le RC Lens pour renforcer l’OGC Nice ? La question lui a été posée par L’Equipe . Et lors de son entretien, l’ancien Lensois a alors confié : « Je ne m’interdis pas de recruter des joueurs à Lens ? Ce n'est pas mon objectif premier. Je suis bien placé pour savoir qu'il y a de très bons joueurs à Lens mais il y a déjà eu assez de rumeurs comme ça ».

« Si demain, je dois recruter un joueur lensois… »