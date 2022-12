Mercato - PSG : Le Qatar se lance dans un transfert XXL

Axel Cornic

Un an après son arrivée à la Juventus, où il est vite devenu un pilier du projet du club, Dušan Vlahović pourrait déjà partir. La situation à Turin est en effet compliquée et cela n’a pas manqué d’alerter les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. En Italie, on parle de récents contacts entre le club parisien et l’entourage de l’attaquant serbe.

La Coupe du monde au Qatar fait éclater une évidence : Kylian Mbappé a besoin d’un point d’ancrage à la pointe de l’attaque, pour exprimer tout son potentiel. Olivier Giroud l’est avec l’équipe de France, mais au PSG il semble bien seul et cela a créé quelques tensions lors des derniers mois.

Le PSG cherche un attaquant de pointe

Le rêve du Qatar semblait s’appeler Robert Lewandowski, qui a finalement bien quitté le Bayern Munich... mais pour rejoindre le FC Barcelone ! D’autres pistes ont ainsi été évoquées depuis la fin du mercato estival, avec Marcus Thuram qui se retrouve en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach où encore Harry Kane et Marcus Rashford, qui vont d’ailleurs croiser la route de Mbappé ce samedi.

Des contacts avec le clan Vlahović

Et pourquoi pas Dušan Vlahović ? Considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, le Serbe serait une recrue de tout premier choix pour le PSG. Tuttosport nous apprend que des contacts auraient récemment eu lieu entre le club parisien et l’entourage de l’attaquant de la Juventus, qui a été recruté en janvier 2022 pour plus de 80M€.

