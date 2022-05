Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’opération Kylian Mbappé, le Qatar a tout prévu !

Publié le 31 mai 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Bien que l’investissement effectué par le PSG pour Kylian Mbappé ait été conséquent avec un salaire annuel avoisinant les 50M€ et une prime à la signature de 150M€, le Qatar pourrait assumer une telle opération d’un point de vue financier grâce à un sérieux amortissement de ce montant sur les années de contrat de Kylian Mbappé.

Au terme d’un bras de fer légendaire avec le Real Madrid, qui était prêt à l’accueillir cet été par le biais de son statut d’agent libre, le PSG est parvenu à prolonger le contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Au grand dam du président de la Liga Javier Tebas qui a dénoncé des pertes colossales du PSG qui auraient dû empêcher le club de mener à bien une telle opération que ce soit au niveau du salaire qui graviterait entre 40 à 50M€ par an selon The Athletic et une prime à la signature de 150M€. Néanmoins, Javier Tebas a une tout autre vision de la situation, comme en attestait le communiqué de la Liga quelques minutes avant l’annonce du PSG de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé le 21 mai dernier. « Il est scandaleux qu'un club comme le PSG, qui a perdu la saison dernière plus de 220 millions d'euros, après avoir accumulé des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons (même en déclarant des revenus de sponsoring d'un montant très douteux), avec un coût d'effectif d'environ 650 millions d'euros pour cette saison 21/22, puisse faire face à un accord de ces caractéristiques alors que les clubs qui pourraient assumer l'arrivée du joueur sans voir leur masse salariale compromise, se retrouvent sans pouvoir le signer. Pour toutes ces raisons, LaLiga déposera une plainte contre le PSG devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et devant les instances compétentes de l'Union européenne, afin de continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa durabilité. En de précédentes occasions, LaLiga a déjà déposé des plaintes contre le PSG pour non-respect du fair-play financier de l'UEFA, à la suite de quoi l'UEFA a sévèrement sanctionné le PSG, bien que le TAS les ait annulées dans une décision bizarre ». Depuis, que ce soit le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi et le président de la LFP Vincent Labrune ont tous deux répondu à Javier Tebas. Labrune a même pris le soin de recadrer le président de la Liga. Au même titre que le président de l’UEFA Aleksander Ceferin qui faisait notamment passer le message suivant dernièrement. « Ce n'est pas le Real Madrid ou qui que ce soit d'autre qui dira à l'UEFA ce qu'il faut faire. Ils sont indignés d'un point de vue et, autant que je sache, leur offre était similaire à celle du PSG ».

Kylian Mbappe turned down #RMCF & the ink was barely dry on his new deal when La Liga condemned what they called ‘scandalous’ behaviour by #PSG.Then the head of French football hit back.@mjshrimper on claims & counter-claims in a bitter war of words.https://t.co/h7Uq9O3Xdq — The Athletic UK (@TheAthleticUK) May 31, 2022

Des pertes conséquentes ces dernières années…

Mais qu’en est-il de la marge financière du PSG pour rester dans les clous du Fair-Play financier et de ne pas entrer dans le collimateur due l’UEFA après avoir bouclé la prolongation de contrat XXL de Kylian Mbappé ? D’après The Athletic, le PSG serait en mesure d’effacer 150M€ des 350M€ de pertes sur deux années et répartir ce montant de façon équitable voire même égale pour 2020 et 2021, tout en mettantes place les déductions habituelles. En outre, The Athletic a tenu à affirmer que le PSG ne dérogerait pas aux règles et devrait bel et bien respecter les limites de dépense fixées par l’UEFA lors des deux dernières saisons. Pour ce qui est du mercato estival de 2021 qui a fait considérablement gonfler la masse salariale du Paris Saint-Germain avec les arrivées de Lionel Messi et de Sergio Ramos entre autres, de nouvelles pertes de 100M€ seraient à noter sur l’exercice.

Le Qatar rassure le PSG pour l’UEFA !