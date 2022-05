Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola veut relancer un dossier à 150M€ de Campos !

Publié le 31 mai 2022 à 12h30 par Bernard Colas

Annoncé dans le viseur du PSG, Rafael Leão suscite également les convoitises du Real Madrid après son échec avec Kylian Mbappé, et un nouveau cador européen ferait son apparition dans ce dossier. Déjà très fourni offensivement, Manchester City en pincerait pour l’international portugais de l’AC Milan, encore loin d’un départ.

Le PSG y voit plus clair depuis l’annonce de Kylian Mbappé pour son avenir. Le Bondynois devient la pierre angulaire du projet QSI et le mercato estival permettra à l’écurie parisienne de remodeler l’effectif autour de l’international français. Alors que son arrivée n’a pas encore été officialisée par le PSG, Luis Campos s’est déjà mis au travail, et d’après la presse étrangère, une piste XXL retient l’attention du Portugais, il s’agit de Rafael Leão, qui sort d’une excellente saison avec l’AC Milan (11 buts et 10 passes décisives en 34 matches de Serie A) lui permettant d’être élu meilleur joueur du championnat. Après son échec avec Kylian Mbappé, le Real Madrid a également coché le nom de l’ancien attaquant du LOSC, et un autre cador viendrait faire son apparition dans ce dossier.

Après le PSG et le Real Madrid, place à Manchester City

À en croire les informations divulguées par Foot Mercato , Manchester City a l’intention de se positionner sur Rafael Leão. Alors qu’Erling Haaland s’est récemment engagé avec l’écurie anglaise, qui a déjà bouclé il y a quelques mois l’arrivée de Julian Alvarez, le crack argentin de River Plate, Pep Guardiola en pincerait pour l’ailier de 22 ans, de quoi compliquer les affaires du PSG et du Real Madrid dans ce dossier qui s’annonce très coûteux. En effet, l’AC Milan a déjà prévenu par l’intermédiaire de son directeur sportif Paolo Maldini qu’il n’était pas vendeur, renvoyant ainsi à la clause libératoire de Rafael Leão estimée à 150M€ par la presse italienne. « Nous considérons Rafael Leão comme un joueur clé et intouchable. Il n'est pas à vendre. C’est encore un diamant brut qui progresse. Nous avons vraiment cru en lui. Il est clair que si à l'avenir Milan n'est pas au niveau de Leão ou réciproquement, les choses pourront changer. Mais en ce moment, les progrès sont constants pour lui et pour le club », a récemment indiqué Maldini dans la Gazzetta dello Sport.

OFFICIELRafael Leao a été élu meilleur joueur de la saison en #SerieA ! 🏄🏿‍♂️🇵🇹 pic.twitter.com/6hiURnoCg2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 22, 2022

« Je suis content que le club me considère intouchable »