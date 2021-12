Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c'est terminé !

Publié le 25 décembre 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Après avoir tenté de recruter le Français l'été dernier, Florentino Pérez n'envisagerait pas de repasser à l'offensive au mois de janvier. Au contraire, le président merengue attendrait patiemment que Kylian Mbappé soit libre pour le recruter gratuitement.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco et s'est engagé en faveur du PSG. Malgré l'intérêt du Real Madrid, l'attaquant français a préféré signer au PSG sous la forme d'un prêt avec option d'achat de 180M€. Toutefois, Kylian Mbappé n'a pas pour autant tiré un trait sur son rêve de porter les couleurs du Real Madrid. En effet, l'attaquant de 23 ans souhaiterait désormais quitter le PSG pour rejoindre le club merengue. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait même pu obtenir gain de cause lors du dernier mercato estival, mais le club de la capitale aurait bloqué son départ, repoussant les offres successives de Florentino Pérez. Alors qu'il est dans les derniers mois de son engagement avec le PSG, Kylian Mbappé est désormais en position de force, et en est clairement conscient, puisqu'il refuserait de prolonger pour pouvoir devenir un nouveau joueur du Real Madrid en 2022.

Kylian Mbappé déjà promis au Real Madrid le 1er juillet

Ce samedi, AS a d'ailleurs expliqué que le PSG n'avait presque plus aucune chance de conserver Kylian Mbappé. A en croire le média espagnol, tout indiquerait que le Français appartiendra au Real Madrid le 1er juillet. En effet, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti seraient on ne peut plus optimistes concernant Kylian Mbappé. Surtout que l'attaquant de 23 ans serait déterminé à signer à la Maison-Blanche .

Le Real Madrid exclurait un transfert en janvier