Mercato - PSG : Pour Kean et Rafinha, Leonardo a joué de ses connexions !

Publié le 18 octobre 2020 à 22h45 par A.D.

Dans les derniers instants du mercato estival, Leonardo est parvenu à boucler les arrivées de Rafinha Alcantara et de Moise Kean. Pour ces deux transactions, le directeur sportif du PSG a pu profiter de ses relations étroites avec Mazinho et Mino Raiola.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Leonardo est tout de même parvenu à réaliser de bons coups sur le marché. Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG a recruté Alexandre Letellier en troisième gardien, Alessandro Florenzi pour pallier le départ de Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Rafinha Alcantara et Danilo Pereira au milieu de terrain ainsi que Moise Kean pour faire oublier les départs conjugués d'Edinson Cavani (Manchester United) et d'Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern). En ce qui concerne Rafinha et Moise Kean, Leonardo aurait usé de ses connexions.

Leonardo proche de Mino Raiola et Mazinho ?