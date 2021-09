Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a eu droit à une surprise légendaire !

Publié le 14 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a réussi un coup de légende cet été en faisant signer Lionel Messi libre, Mauricio Pochettino confesse qu’il n’aurait cru ce renfort possible pour son équipe.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin dernier, Lionel Messi a fait l’objet d’un long feuilleton tout au long du mercato estival. Initialement parti pour prolonger son contrat en Catalogne, Messi a été contraint de revoir sa position en raison des gros soucis financiers du Barça, et il s’est finalement engagé avec le PSG. Interrogé lundi sur le site officiel de l’UEFA, Mauricio Pochettino s’est confié sur ce transfert légendaire de Messi au Parc des Princes.

« Je ne pensais que ce serait possible »