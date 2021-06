Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris se prépare vraiment pour… Zidane !

Publié le 28 juin 2021 à 12h20 par Alexis Bernard mis à jour le 28 juin 2021 à 12h41

Si Mauricio Pochettino reste l’entraîneur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2023, les Qataris sont clairement positionnés sur Zinedine Zidane. Si l’Argentin ne donne pas satisfaction, Paris pourrait vite se jeter sur l’idole du football français.

Real Madrid : Un départ acté de longue date

Lorsque Zidane revient au Real Madrid, le 19 mars 2019, c’est avec de gros engagements de la part de son président, Florentino Pérez. Comme Le 10 Sport l’avait écrit à l’époque, le Français a conditionné son retour avec des éléments très stricts : les pleins pouvoirs, aucune ingérence et une enveloppe importante pour le mercato. Zidane et Pérez conviennent ensemble de pouvoir dépenser jusqu’à 500 millions d’euros, si nécessaire. Et le technicien merengue passe déjà commande pour ses priorités. Elles s’appellent Kylian Mbappé et Paul Pogba.



Zidane déçu, Pérez recommence…

Au final, ni Mbappé, ni Pogba n’ont signé au Real Madrid. Et même si Florentino Pérez a signé quelques chèques importants, notamment pour Eden Hazard, il a failli dans sa mission de recruter les cibles de Zidane mais aussi, et surtout, en recommençant à retomber dans ses travers. A la moindre contre-performance du Real Madrid, remise en question de Zidane. En coulisses, à l’automne 2020, il ira même jusqu’à démarrer une consultation auprès de plusieurs entraîneurs dans la perspective où Zizou serait débarqué. Réelle intention ou simple mise sous pression indirecte (puisque Pérez s’arrange pour que la presse espagnole s’en fasse l’écho…) ? Peu importe, pour Zidane, les engagements pris ne sont pas tenus. Et selon nos informations, au début de l’année 2021, il sait déjà que son avenir est scellé.

Paris : Migliaccio pousse depuis un an…

Le 24 avril 2020, le10sport.com publiait un article équivoque sur les agissements du conseiller de Zinedine Zidane, Alain Migliaccio : « Le conseiller de Zidane pousse pour une arrivée au… PSG ! » En effet, depuis un an, nos sources indiquent que Migliaccio dispose d’une oreille très attentive à Doha. Et le célèbre agent de joueur est un farouche défenseur d’une arrivée de Zidane à Paris. Depuis un an, les contacts réguliers témoignent de sa motivation. Et c’est une nouvelle fois lui qui fait l’intermédiaire avec les dirigeants qataris, ces dernières semaines.



Zidane écoute

Le pressing de Migliaccio, depuis un an, a-t-il porté ses fruits ? Petit à petit. Si Zidane était pleinement concentré sur le Real Madrid, avec la Juventus et l’équipe de France dans un coin de sa tête, il n’exclut désormais plus une étape « PSG » dans son parcours. L’ambition des Qataris, et les moyens qui pourraient être mis à sa disposition, sont autant d’argument pour le séduire. Avec Alain Migliaccio comme acteur de l’ombre, Doha a un allier de poids. Et l’homme de confiance de Zidane fait ce qu’il faut pour convaincre l’idole de football français.

Juventus : Pas dans ces conditions

Dans l’esprit de Zinedine Zidane, il y a deux amours qu’il aimerait pouvoir retrouver dans cette magnifique carrière d’entraîneur démarrée en 2016, et marquée par trois succès consécutifs en Ligue des Champions. Un premier nommé Juventus Turin ; Un second équipe de France, nation qui l’a consacré roi d’Europe et du Monde. L’option Juventus aurait clairement pu devenir concrète ces dernières semaines. Les difficultés rencontrées par Andrea Pirlo ont fragilisé le poste d’entraîneur et Zizou aurait clairement pu prendre le relai de l’ancien milieu de terrain turinois. Mais il n’a pas donné suite.



En désaccord avec la direction en place

Nos sources indiquent que Zinedine Zidane ne souhaitait pas venir à la Juventus dans les conditions proposées. Et notamment parce qu’il ne souhaitait pas collaborer avec la direction en place. Avec Andrea Agnelli à la présidence et Fabio Paratici au poste de directeur sportif, Zidane aurait dit non. Premier choix de l’écurie turinoise, Zidane a décliné pour laisser Massimiliano Allegri faire son retour dans le Piémont. Depuis, Paratici a été remercié. La prochaine occasion sera sans doute la bonne…

Il veut se reposer. mais…

A ses proches, Zinedine Zidane confie qu’il souhaite se reposer. Comme en 2018, sa priorité est de prendre du bon temps, en famille. C’est d’ailleurs déjà ce qu’il fait ces dernières semaines, au bras de son épouse, Véronique. Zinedine Zidane était également aux côtés de son fils, Enzo, qui a récemment signé à Rodez (Ligue 2). Pour la suite, c’est une année sabbatique qui est au menu de la star. Vraiment ? Sur le papier, oui. Mais dans les faits, Zidane reste à l’écoute. Comme évoqué plus haut, le Français sait qu’il est surveillé. Et si le jeu des chaises musicales a battu son plein en cette fin de saison 2020-2021, l’ancien du Real Madrid se sait surveillé. Paris est en pole position et se tient prêt à dégainer. Impossible de dire si Doha osera sacrifier Pochettino pour les beaux yeux de Zizou, mais ce qui est sûr, c’est que l’Argentin est sur le gril. Les semaines de flottement du mois de mai, et les nombreuses rumeurs de départ vers Tottenham ou le Real Madrid, ne lui ont pas fait du bien. Sous pression, il n’aura pas le droit à l’erreur. Après avoir laissé filer le titre en Ligue 1 et échoué en demi-finale de Ligue des Champions, il se doit de tout gagner. Et de bien jouer. Un début de saison poussif lui sera certainement fatal. Et à un an de la Coupe du Monde au Qatar, Doha ne se fera certainement pas prier pour signer l’entraîneur le plus en vogue de la planète foot…