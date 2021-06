Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel élément déterminant dans l'opération Achraf Hakimi ?

Publié le 28 juin 2021 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est en train de boucler le recrutement d’Achraf Hakimi pour un transfert qui devrait avoisiner les 70M€ bonus compris, l’Inter Milan songe à Hector Bellerin pour assurer la succession de son latéral droit.

Ça bouge au PSG ! Le club de la capitale a déjà officialisé le gros coup Georginio Wijnaldum et attend d’en faire de même pour Gianluigi Donnarumma, deux renforts gratuits et de premier choix pour Leonardo. Mais le directeur sportif du PSG n’hésitera pas non plus à dépenser pour atteindre ses objectifs… Le10sport.com vous a révélé en exclusivité dès le 18 juin dernier que le PSG et l’Inter Milan étaient tout proches d’un accord aux alentours de 70M€ pour le transfert d’Achraf Hakimi, et ce feuilleton semble enfin bouclé en coulisses. D’autant que le club italien se penche déjà sur sa succession…

L’Inter observe pour remplacer Hakimi