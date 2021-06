Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Ramos... Leonardo se fait fracasser !

Publié le 28 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Proche de s'offrir Gianluigi Donnarumma et bien engagé pour le recrutement de Sergio Ramos, le PSG prend un risque concernant l'équilibre de l'équipe selon Jérôme Alonzo.

Très actif sur le marché, le PSG s'est déjà attaché les services de Georginio Wijnaldum et s'apprête à boucler l'arrivée d'Achraf Hakimi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais ce n'est pas tout puisque Gianluigi Donnarumma va également débarquer libre tandis que les discussions avec Sergio Ramos semblent également bien engagées. Deux renforts à 0€ qui viendraient toutefois renforcer des secteurs de jeu où des cadres sont établis ce qui intrigue Jérôme Alonzo.

Alonzo pas convaincu par le mercato de Leonardo