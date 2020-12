Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris est unanime pour Lionel Messi !

Publié le 10 décembre 2020 à 6h45 par Th.B. mis à jour le 10 décembre 2020 à 7h41

A l'image de Leonardo, Nasser Al-Khelaifi a tenu à calmer le jeu quant à une potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG alors que le capitaine du FC Barcelone semble se rapprocher d'un départ du club catalan.

Et si Lionel Messi quittait son club de toujours ? Contractuellement lié jusqu'en juin prochain au FC Barcelone, le sextuple Ballon d'or avait déjà fait part de sa volonté d'aller voir ailleurs lors du dernier mercato estival. Malgré la démission du désormais ex-président du Barça Josep Maria Bartomeu, Messi cultiverait toujours le désir de quitter le club culé pour... Manchester City ? Le PSG ? Nul ne le sait pour le moment, mais Neymar a fait un appel du pied à son ancien coéquipier mercredi dernier. De quoi engendrer un cataclysme dans la presse. Mais en coulisse, le PSG n'y prête pas vraiment attention comme Leonardo le révélait samedi dernier. Et après le directeur sportif du PSG, le président y a ajouté son grain de sel.

« Messi est un joueur de Barcelone »