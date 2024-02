Mercato - PSG : Panique à cause de Mbappé, il est sauvé

Benjamin Labrousse

Après sept saisons passées au PSG, Kylian Mbappé va plier bagages à l’issue de son contrat en juin prochain. Très proche du joueur et de son clan, le conseiller sportif Luis Campos aurait pu pâtir de ce départ. Toutefois, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le dirigeant portugais a été conforté et devrait rester parisien la saison prochaine.

Cette saison 2023-2024 sera donc la dernière de Kylian Mbappé en tant que joueur du PSG. Ce jeudi, plusieurs médias révélaient que le numéro 7 avait communiqué sa décision de quitter le club auprès du président Nasser Al-Khelaïfi, puis auprès de ses coéquipiers vendredi. Une page se tourne au PSG, alors qu’en 2022, le club parisien avait nommé le Portugais Luis Campos comme conseiller sportif.

Luis Campos conforté par le PSG

Arrivé au sein de la direction du club parisien au sortir de la prolongation de Kylian Mbappé, Luis Campos, proche de Mbappé et de son entourage, servait notamment de garantie au joueur. En plaçant une connaissance de l’attaquant français à la tête du projet sportif, le PSG prouvait ainsi ses engagements envers Kylian Mbappé, confirmant notamment que ce dernier était bel et bien la figure de proue du projet. Mais avec ce départ de la star française en fin de saison, l’avenir de Luis Campos au sein de l’organigramme parisien est-il menacé ?



En octobre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos avait été conforté par les hautes sphères du PSG, et que ce dernier entendait bien aller au bout de son contrat qui expire en 2025.

Luis Campos va bel et bien rester en poste à Paris