Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 19 avril 2022 à 19h10 par T.M.

Le PSG ferait actuellement tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Toutefois, cela pourrait être peine perdue.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue encore et toujours de faire parler. Les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir de l’attaquant du PSG, partagé entre une prolongation avec le club de la capitale et un départ libre vers le Real Madrid. De son côté, Mbappé expliquait récemment être toujours en pleine réflexion sur la suite à donner à sa carrière. De quoi laisser de l’espoir au PSG pour continuer un bout de chemin ensemble ? Pas sûr…

Direction le Real Madrid !